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У США помер учасник першої пілотованої місії на Місяць Майкл Коллінз

Тривалий час він боровся з онкологічним захворюванням. 

У США помер учасник першої пілотованої місії на Місяць Майкл Коллінз
Майкл Коллінз
Фото: BBC

В Сполучених Штатах у віці 90 років помер Майкл Коллінз - один з трьох членів екіпажу першої пілотованої місії на Місяць "Аполлон-11" у 1969 році.

Про це повідомляє BBC з посиланням на його родину.

Він помер у середу після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. 

“Останні дні він провів мирно, поруч із сім'єю", - повідомили члени родини Коллінза.

Майкл Коллінз залишався на місячній орбіті, коли його колеги Ніл Армстронг та Базз Олдрін спускалися на Місяць.

Наразі Базз Олдрін, якому 91 рік, зараз є єдиним живим членом місії  "Аполлон-11" 1969 року.

Ніл Армстронг - перша людина, котра висадилася на Місяці, - помер у 2012 році. Йому було 82 роки.

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