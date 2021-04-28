Президентка Молдови розпустила парламент і призначила дострокові вибори

Це стало можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану.

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 11 липня.

Про це вона повідомила на брифінгу в середу, передає "Європейська правда".

Зазначається, що це стало можливим після того, як Конституційний суд Молдови визнав неконституційним введення надзвичайного стану.

"Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє - на наших плечах", - заявила Санду.

Нагадаємо, 15 квітня Конституційний суд Молдови дійшов висновку про наявність підстав для розпуску парламенту, підтримавши Санду. Однак, парламент не було розпущено через те, що депутати партії експрезидента Ігоря Додона оголосили у Молдові надзвичайний стан, за якого вибори проводити не можна. Однопартійці Санду оскаржили це рішення у КС.

Останні вибори до парламенту в Молдові відбулися у 2019 році.