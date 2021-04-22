Викрадача Чауса відслідкували за GPS-трекером в орендованому авто, – ЗМІ

Ймовірного викрадача судді Миколи Чауса, Юрія К., відслідкували за допомогою GPS-трекера в машині, яку він взяв у Молдові в оренду. Завдяки цьому правоохоронці встановили маршрут Юрія Кишеневом, йдеться у розслідуванні "Слідства.інфо" та RISE Moldova.

Зокрема, було встановлено, що цей автомобіль кілька разів приїжджав до будинку Чауса напередодні його викрадення. Юрій К. виїхав з Молдови 21 березня, але за кілька днів повернувся. Тоді ж до Молдови виїхав ще один українець, який, як і Юрій, може мати стосунок до української розвідки. Андрій К. та Юрій регулярно змінювали готелі в Кишиневі, їхні обличчя зафіксовані на камерах спостереження щонайменше на шести локаціях.

За даними правоохоронців, Чаус був викрадений на білому "Форді", а потім його швидко пересадили в "Мерседес", що належить Посольству України в Молдові.

"Камери спостереження зафіксували, як авто на дипломатичних номерах рухалося у бік українського кордону. Нашим колегам вдалося отримати відео з прикордонного містечка Отач, де видно, як посольська машина приблизно о 15.30 повертає до пункту пропуску. Автівка залишила Молдову о 15:40. За її кермом був військовий аташе українського посольства Сергій Сметанюк. Журналісти зв’язалися з ним, але як тільки чоловік почув питання про викрадення Миколи Чауса, кинув слухавку", - пише "Слідство.інфо".

За кілька хвилин після цього авто країну пішки покинули Юрій та Андрій, ймовірно пов'язані з розвідкою Міністерства оборони України. Того ж дня з Молдови виїхала група українців, яких також перевіряють на причетність до викрадення судді Чауса.

Журналісти стверджують, що посольське авто, на якому за версією молдовських правоохоронців, вивозили Миколу Чауса, згодом повернулося до Кишинева. RISE Moldova зафіксували машину на території українського посольства.

Молдовське МЗС просило зняти дипломатичний імунітет зі Сметанюка та обшукати автомобіль.

"Але наразі Україна не дала таку згоду, а лише погодилася на «дружню зустріч» Сергія Сметанюка з представниками молдовської сторони виключно на території нашого посольства. Та підтвердила готовність до співпраці по лінії правоохоронних органів. Українська влада офіційно заперечує свою причетність до вивезення Чауса з території Молдови", - додали журналісти.

Нагадаємо, що 3 квітня Чаус був викрадений невідомими в центрі Кишинева. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала з Молдови в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечує, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача Миколи Чауса.

За даними журналістів, до зникнення у Кишиневі українського судді Миколи Чауса можуть бути причетні люди, ймовірно пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України. Молдовські медіа також писали, що президент Молдови Мая Санду двічі намагалася зв'язатися із президентом України Володимиром Зеленським через викрадення екссудді Миколи Чауса, але їй не вдалося цього зробити "не з вини молдавської сторони".