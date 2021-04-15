Конституційний суд Молдови знайшов підстави для розпуску парламенту

Конституційний суд Молдови в четвер, 15 квітня, за запитом президентки Маї Санду ухвалив рішення про те, що є всі підстави для розпуску парламенту.

КС вирішив, що нездатність парламенту сформувати уряд протягом трьох місяців є підставою для розпуску парламенту, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до рішення КС, Санду зобов'язана підписати указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів. Рішення КС є остаточним, вступає в силу з моменту прийняття і не може бути оскаржене жодним чином.

КС обґрунтував своє рішення ст. 85 (п.1) Конституції Молдови. Згідно з цією статтею "в разі неможливості формування уряду або блокування протягом трьох місяців прийняття законів президент РМ після консультацій з парламентськими фракціями має право розпустити парламент".

Крім того, п.2 тієї ж статті говорить, що "парламент може бути розпущений у разі, якщо він не висловив вотум довіри уряду в 45-денний термін після внесення пропозиції, і тільки після відхилення пропозиції не менше двох разів".

Парламентська більшість у складі Партії соціалістів і партії "Шор" (загалом 53 депутати з 101) заздалегідь заявила про свою незгоду з розпуском парламенту. Депутати також звернулися до Конституційного суду. Вони наполягають на тому, що в парламенті є більшість, а тому президент має призначити кандидатом на пост прем'єр-міністра нинішнього посла Молдови в Росії Володимира Головатюка, який користується підтримкою цієї більшості.

Місце прем'єр-міністра в Молдові стало вакантним на початку 2021 року, після того, як ставленик соціалістів Іон Кику і його уряд пішли у відставку.

Останні вибори до парламенту в Молдові відбулися у 2019 році.