​Кулеба заявив, що Україна не причетна до викрадення Чауса

За словами голови МЗС, вітчизняні правоохоронці очікували, що суддя-втікач буде екстрадований.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що державні установи України не причетні до викрадення судді-втікача Миколи Чауса, який чотири роки тому потрапив на територію Молдови, де попросив політичного притулку, а нині зник.

Про це він повідомив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Молдови Аурелієм Чокоєм.

За словами Кулеби, вітчизняні правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Чауса на відмову надати йому притулок, він буде екстрадований.

Міністр відзначив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з Чаусом, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу.

Він також запевнив, що для України Молдова "була, є і залишається другом".

"Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, українського суддю-втікача 28 лютого 2017 року затримали в Молдові за запитом Генпрокуратури України. Його підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабара за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Справа набула особливого резонансу не в останню чергу через те, що отримані гроші суддя зберігав у трилітрових банках.

Чауса не було затримано через його суддівський імунітет, він встиг утекти до Криму, окупованого Росією. Молдавське видання RISE Moldova недавно заявило, що суддя міг втекти за допомогою осіб, наближених до олігарха Володимира Плахотнюка. Журналісти вважають, що Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку по паспорту громадянина Молдови В'ячеслава Турку.

Суддю позбавили недоторканності та звільнили уже після втечі. З 2017 року Україна домагається екстрадиції Чауса.

3 квітня Чаус був викрадений невідомими в центрі Кишинева.