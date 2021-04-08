Латвія підтримала ідею надання Україні плану дій для членства у НАТО

Це вже друга балтійська держава, яка цього тижня виступила з такою заявою.

Латвія підтримує ідею надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Едгарс Рінкевічс у інтерв'ю в програмі "Сьогоднішні запитання", повідомили на сторінці Посольства Латвійської Республіки в Україні.

Він зазначив, що Альянс має оцінити можливість надання Україні ПДЧ на тлі концентрації російських збройних сил на кордоні, додають Baltic News.

На думку Рінкевічса, було б ідеально, якби цей план надали одночасно і Україні, і Грузії, яка теж заявляла про наміри долучитися до блоку НАТО.

Це вже другий голова МЗС країни Балтії, який виступив з підтримкою розгляду надання ПДЧ Україні. Таку ж заяву зробив міністр закордонних справ Литви. Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що Литва запропонує іншим членам НАТО надати Україні план дій з членства (ПДЧ), після реалізації якого країна може претендувати на вступ до Альянсу.

План дій щодо членства - програма дій для країн-кандидатів у члени організації.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що Альянс – "це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ (план дій щодо членства. - Ред.) стане справжнім сигналом для РФ".

У Білому домі також заявили, що офіційний Вашингтон всіляко підтримує євроатлантичні прагнення Києва, проте рішення щодо приєднання України до НАТО буде ухвалюватися безпосередньо Альянсом.