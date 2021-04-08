П’ять країн НАТО провели переговори щодо ситуації навколо України

Зустріч відбулася через посилення військової активності Російської Федерації у регіоні.

Представники міністерств оборони США, Британії, Канади, Литви та Польщі провели віртуальні переговори щодо ситуації навколо України, а також можливостей її підтримки у сфері безпеки й оборони.

З боку США у зустрічі взяла участь виконувачка обов'язків заступника міністра оборони з політичних питань Аманда Дорі. Ведучим зустрічі став держсекретар Великобританії з питань оборони Бен Воллес, йдеться в офіційному повідомленні Пентагону.

"Лідери підтвердили тверду підтримку суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України й обговорили занепокоєння у зв’язку з посиленням військової активності Російської Федерації у регіоні", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що "дестабілізуючі дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту завдяки угоді за посередництва ОБСЄ від 27 липня 2020 року".

Учасники зустрічі "підтвердили свою прихильність забезпеченню підготовки та підтримки Збройних сил України для нарощування її потенціалу, спрямованого на збереження територіальної цілісності країни і подальшого прогресу в напрямку оперативної сумісності з НАТО".

Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що Альянс – "це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ (план дій щодо членства. - Ред.) стане справжнім сигналом для РФ".

Раніше Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада та НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.