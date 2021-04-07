Кравчук пообіцяв стати на захист України у разі війни і стріляти "сукиних синів" до останнього

"Буду стріляти до останнього, поки в мене будуть тримати руки зброю, поки бачитиму ворога".

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пообіцяв стати на захист України у разі війни.

Про це він сказав в ефірі "України 24" ввечері у вівторок.

"Я знаю багато друзів, які кажуть: я буду захищати свою землю. Я також кажу, що буду захищати свою землю, незважаючи на вік. Мільйони людей стануть на захист своєї землі", - сказав Кравчук, коментуючи можливість широкомасштабної війни з Росією.

"Буду стріляти до останнього, поки в мене будуть тримати руки зброю, поки бачитиму ворога. Я його, сукиного сина, до себе на поріг не запрошував. Я його вб'ю, як тільки побачу. Що буде далі - мене вже не цікавить", - додав він.

У 2019 році Кравчук під час одного ефіру розказав, що лягає спати, поклавши пістолет поруч на тумбочку. За його словами, з тих пір нічого не змінилося.

"[Зброя] почищена, готова. Більше того, у мене є пристріляні місця з мого будинку - з балкона, з іншого. І я кажу [охороні]: хлопці, якщо буде якась неприємність, не грайтесь і не бігайте, бо далеко я не бачу, але тінь побачу, а стріляю я добре, можу випадково підстрелити", - сказав він.