На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових (оновлено)
На Донбасі в результаті обстрілу та підриву автомобіля загинули двоє військових (оновлено)
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Україна підписала з Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцин
Україна підписала з Pfizer договір про постачання 10 млн доз вакцин
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
ГоловнаСуспільствоПодії

Колишній чоловік власниці київського салону краси отримав довічне ув'язнення за її вбивство

Він має заплатити матеріальну шкоду двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої, також довічно їх утримувати.

Колишній чоловік власниці київського салону краси отримав довічне ув'язнення за її вбивство
Екатерина Положай

Шевченківський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі колишнього чоловіка власниці столичного салону краси Катерини Положай за її вбивство.

Про це повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець. 

Як встановило слідство, спланував та організував злочин  колишній чоловік загиблої. У день вбивства (19 листопада 2015 року) він завчасно прибув до салону краси, яким керувала його колишня дружина, та скориставшись відсутністю сторонніх людей, з особливою жорстокістю вбив її. Закривавлене тіло жінки з понівеченими обличчям та шиєю знайшла її колега.

Щоб відвести від себе підозру зловмисник знищував докази та вигадував собі алібі. Однак, у ході слідства вдалося здобути неспростовні докази вчинення злочину саме цією особою.

"Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) та ч. 1 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна) КК України та засуджено до максимального покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - наголосила Максимець.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих про стягнення з обвинуваченого по 5 млн гривень заподіяної моральної та матеріальної шкоди двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої жінки, а також про їх довічне утримання.

Обвинувачений свою вину у скоєнні злочину не визнав.

Нагадаємо, Положай знайшли мертвою у власному салоні зі слідами насильницької смерті - у неї були порізані шия та обличчя. Відразу ж з'явилася версія, що вбивця - чоловік Положаї. З'ясувалося, що подружжя розлучилося за вісім днів до вбивства.

Колишній чоловік Положай, 42-річний Рустам А., - економіст за освітою. Раніше він працював керуючим кількох компаній, що займаються роздрібною торгівлею продуктами. У березні 2016 року його було затримано.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також