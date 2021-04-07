Колишній чоловік власниці київського салону краси отримав довічне ув'язнення за її вбивство

Він має заплатити матеріальну шкоду двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої, також довічно їх утримувати.

Шевченківський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі колишнього чоловіка власниці столичного салону краси Катерини Положай за її вбивство.

Про це повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець.

Як встановило слідство, спланував та організував злочин колишній чоловік загиблої. У день вбивства (19 листопада 2015 року) він завчасно прибув до салону краси, яким керувала його колишня дружина, та скориставшись відсутністю сторонніх людей, з особливою жорстокістю вбив її. Закривавлене тіло жінки з понівеченими обличчям та шиєю знайшла її колега.

Щоб відвести від себе підозру зловмисник знищував докази та вигадував собі алібі. Однак, у ході слідства вдалося здобути неспростовні докази вчинення злочину саме цією особою.

"Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) та ч. 1 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна) КК України та засуджено до максимального покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - наголосила Максимець.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих про стягнення з обвинуваченого по 5 млн гривень заподіяної моральної та матеріальної шкоди двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої жінки, а також про їх довічне утримання.

Обвинувачений свою вину у скоєнні злочину не визнав.

Нагадаємо, Положай знайшли мертвою у власному салоні зі слідами насильницької смерті - у неї були порізані шия та обличчя. Відразу ж з'явилася версія, що вбивця - чоловік Положаї. З'ясувалося, що подружжя розлучилося за вісім днів до вбивства.

Колишній чоловік Положай, 42-річний Рустам А., - економіст за освітою. Раніше він працював керуючим кількох компаній, що займаються роздрібною торгівлею продуктами. У березні 2016 року його було затримано.