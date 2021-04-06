У центрі Києва поліція конфіскувала птахів, яких використовували для заробітку на фото

Голубів утримували в контейнерах без їжі та води.

Фото: Патрульна поліція України

Патрульна поліція Києва вилучила птахів, яких використовували для отримання заробітку за рахунок фото з ними.

Про жорстоке поводження з птахами на Володимирському узвозі правоохоронцям повідомили зоозахисники. Інспектори виявили чоловіка з шістьма голубами, які тіснилися в контейнерах без їжі і води, повідомили на сторінці патрульної поліції у Facebook.

При цьому жодних документів щодо птахів чоловік надати не зміг.

"Неподалік охоронці порядку помітили іншого громадянина з соколом, що теж шукав охочих до фото. Обох чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності. На першого патрульні склали протокол за ч. 2 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, що передбачає штраф від 3400 до 5100 гривень та конфіскацію тварин. Птахів вилучили у безпечне місце до рішення суду", - додали в повідомленні.

Фото: Патрульна поліція України

Щодо другого чоловіка винесли постанову за ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, яка передбачає 3400 гривень штраф.

Нагадаємо, що у березні на вулицях Києва та інших міст України встановили сітілайти для людей, які хочуть сфотографуватися з тваринами. Таким чином зоозахисники закликають громадян не потурати тим, хто експлуатує тварин для фото, а замість цього робити знімки із сітілайтами.