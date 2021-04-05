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Відключення опалення в Києві перенесли на кілька днів через похолодання

Рішення також зумовлене локдауном, через який багато киян працює з дому.

Відключення опалення в Києві перенесли на кілька днів через похолодання
Фото: moygrad.kiev.ua

Завершення опалювального сезону в Києві перенесли на кілька днів через похолодання.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У наступні дні в Києві очікується середньодобова температура нижча +8 градусів. В середу вночі температура опуститься до -1 градуса, можливий сніг. Рішення також зумовлене посиленням карантинних обмежень, в зв’язку з якими частина киян працюватиме дистанційно з домівок", - йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначають, що прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла у столиці з 10 квітня.

"Мешканці можуть прийняти рішення про відключення опалення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії", - пояснюють в адміністрації.

Соціальні об’єкти: лікарні, садочки та школи, - відключатимуть лише за відповідними заявками керівників закладів.

Раніше повідомляли, що опалення в Києві почнуть відключати 5 квітня. Процес відключення тепла може зайняти близько п'яти днів.

Нагадаємо, що опалювальний сезон у Києві почався 16 жовтня.

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