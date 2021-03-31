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Опалення в Києві почнуть відключати 5 квітня

Синоптики прогнозують встановлення теплої погоди.

Опалення в Києві почнуть відключати 5 квітня
Терморегулятор на батареї
Фото: Depositphotos

У Києві почнуть відключати опалення в житлових будинках із 5 квітня.

Про на брифінгу в середу сказав мер столиці Віталій Кличко.

"Прийшли більш теплі дні, вчора було сонце - по-справжньому весняна погода. І хотів би повідомити, що з 5 квітня столиця розпочне процес відключення опалення в житлових будинків", - сказав Кличко.

Процес відключення тепла може зайняти близько п'яти днів.

За словами Кличка, з цього тижня середньодобова температура буде вищою за 8 градусів - це порогове значення, після якого можна вимикати опалення. Крім того, раннє відключення тепла дозволить зекономити на комунальних платежах, додав мер.

Лікарні, садочки та школи поки що не будуть відключати від опалення.

Нагадаємо, що опалювальний сезон у Києві почався 16 жовтня.

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