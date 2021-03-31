У Києві затримали за підозрою у валютному шахрайстві трьох осіб, які відкрили фіктивний пункт обміну валют і обдурили клієнтку на 54 тисячі доларів.

Прес-служба МВС повідомила, що вони орендували приміщення на першому поверсі одного з будинків на Голосіївського проспекту і розмістили в інтернеті оголошення про обмін валют. Постраждала жінка купилась на вигідний курс і сама привезла гроші шахраям.

Фото: mvs.gov.ua

"Один зі спільників розмістив в інтернеті оголошення про вигідний курс обміну іноземної валюти на національну та координував «бізнес». Жінка орендувала приміщення під обмінник і виконувала роль працівниці закладу. Задля швидкої втечі зловмисниці допомагав третій фігурант, який чекав на вулиці. Після того, як фігурантка отримала від потерпілої понад 54 тисячі доларів США, вона вийшла з грошима через окремий вихід до свого спільника, який був на мотоциклі", - розказав Крищенко.

Жінка, яка хотіла обміняти гроші, подзвонила в поліцію, і оперативники зуміли швидко наздогнати підозрюваних. Один з них під час затримання намагався чинити опір поліцейському.

Фото: mvs.gov.ua

Всім трьом затриманим оголосили про підозру в шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу), а чоловіку, який бився з поліцейським, загрожує ще й ч.2 ст.345 ККУ за заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронних органів.

Поліція перевіряє затриманих на причетність до інших подібних злочинів.