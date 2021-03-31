Назвали війну війною: Рада ухвалила заяву про ескалацію російсько-українського конфлікту
Назвали війну війною: Рада ухвалила заяву про ескалацію російсько-українського конфлікту
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
"Приватну армію" Семенченка здав один із її членів
"Приватну армію" Семенченка здав один із її членів
Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну
Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Поліція заявила про затримання банди спортсменів-грабіжників на чолі з чемпіоном світу з кікбоксингу
Поліція заявила про затримання банди спортсменів-грабіжників на чолі з чемпіоном світу з кікбоксингу
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Зеленський створив Раду розвитку профтехосвіти

Уряду доручено розробити цільову програму розвитку ПТУ до 2027 року.

Зеленський створив Раду розвитку профтехосвіти
Фото: vpu21.if.ua

Президент Володимир Зеленський створив Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти.

Про це повідомляється в указі №130/2021 від 30 березня.

Рада буде консультативно-дорадчим органом при президентові України, її персональний склад ще не затверджено.

Вона повинна буде контролювати стан профтехосвіти, готувати пропозиції з покращення профільного законодавства, вивчати тенденції на ринку праці, прогнозувати пріоритетні напрями і шляхи розвитку професійної освіти тощо.

Цим же указом Зеленський доручив Кабінету міністрів до початку нового навчального року затвердити державну цільову програму розвитку професійної освіти на період до 2027 року.

Указом також пропонується підвищити стипендії в закладах профтехосвіти (зараз мінімальна академічна стипендія становить всього 490 гривень), передати державні навчальні заклади в комунальну власність.

Нагадаємо, попередній уряд планував реформувати професійну освіту шляхом об'єднання коледжів із ПТУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також