Зеленський створив Раду розвитку профтехосвіти

Уряду доручено розробити цільову програму розвитку ПТУ до 2027 року.

Президент Володимир Зеленський створив Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти.

Про це повідомляється в указі №130/2021 від 30 березня.

Рада буде консультативно-дорадчим органом при президентові України, її персональний склад ще не затверджено.

Вона повинна буде контролювати стан профтехосвіти, готувати пропозиції з покращення профільного законодавства, вивчати тенденції на ринку праці, прогнозувати пріоритетні напрями і шляхи розвитку професійної освіти тощо.

Цим же указом Зеленський доручив Кабінету міністрів до початку нового навчального року затвердити державну цільову програму розвитку професійної освіти на період до 2027 року.

Указом також пропонується підвищити стипендії в закладах профтехосвіти (зараз мінімальна академічна стипендія становить всього 490 гривень), передати державні навчальні заклади в комунальну власність.

Нагадаємо, попередній уряд планував реформувати професійну освіту шляхом об'єднання коледжів із ПТУ.