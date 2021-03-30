У однієї жертви вони забрали 140 тисяч євро.

Національна поліція заявила про затримання банди грабіжників, яка з 2020 року здійснила кілька нападів на валютчиків. Усі підозрювані - професійні боксери та борці. Організатором банди вважають чемпіона світу з кікбосингу, якого вже судять за розбійний напад 2015 року.

Про це повідомляється на сайті поліції.

Банді закидають щонайменше два кримінальні епізоди: напад на подружжя в селищі Велика Березовиця під Тернополем в кінці 2020 року (забрали 256 тисяч гривень) і напад на жителя Чернівців на початку 2021 року (забрали 140 тисяч євро).

Діяльність підозрюваних документували кілька місяців, після чого було влаштовано масштабну спецоперацію з двома десятками одночасних обшуків на території Львівської, Чернівецької та Київської областей.

Кількох підозрюваних затримали в аеропорту "Бориспіль" після їх повернення з відпочинку в Домініканській Республіці. Інших знайшли у Львівській області. У них вилучили елітні автомобілі, балаклави та бити, які могли використуватися під час нападів, а також іноземну та українську валюту.

Фото: tp.npu.gov.ua

Фото: tp.npu.gov.ua

Фото: tp.npu.gov.ua

Фото: tp.npu.gov.ua

Чотирьом особам повідомили про підозру за ч.3 ст.186 (грабіж) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу. Трьох з них уже арештували.