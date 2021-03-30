ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
Нова воєнна доктрина. Яку стратегію оборони реалізовуватиме Україна
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
На Івано-Франківщині на довиборах в Раду три кандидати здобули майже одинаковий результат - екзитпол
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
Біля Запоріжжя зійшов з рейок Інтерсіті+
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
У Києві викрали і вбили добровольця Олександра Мандича (оновлено)
Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну
Польща з 30 березня змінює режим в’їзду в країну
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
На 87 окрузі про свою перемогу оголосили і Вірастюк, і Шевченко (оновлено)
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Єромонах з Києво-Печерської лаври приєднався до ПЦУ

Свій крок отець Інокентій не вважає переходом.

Єромонах з Києво-Печерської лаври приєднався до ПЦУ
Фото: religionpravda.com.ua

Колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП) отець Інокентій Підтоптаний 13 березня 2021 року прийнятий в число кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ.

Про це повідомила "Релігійна правда".

Свій крок Інокентій не вважає переходом, адже автокефалію надали не новостворенній Церкві, а існуючій стародавній митрополії Константинопольського Патріархату, яка до 2018 року перебувала під адмініструванням РПЦ.

"Називати акти визнання ПЦУ кліриками УПЦ МП словом «перехід» — не відповідає еклезіологічній реальності", - зазначив він.

Священник нікого не критикує і не звинувачує у Московському Патріархаті, лише висловлює прикрість з приводу того, що деяким вірним РПЦ бракує розуміння невідворотності автокефалії Української Церкви.

"Православній Церкві України був наданий Томос про автокефалію, і треба усвідомити, що ніхто цього документа не буде анулювати, ніхто його не відкличе, ніхто не спростує", - наголосив Інокентій.

На цей час він несе послух в єпархіальному монастирі святителя Нектарія Егінського, а також співслужить священникам кафедрального Спасо-Преображенського собору у житловому комплексі "Ліко-град".

Нагадаємо, у вересні минулого року на Херсонщині у ПЦУ прийняли архімандрита Варсонофія (Подиму), який до того служив в УПЦ МП.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також