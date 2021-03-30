Єромонах з Києво-Печерської лаври приєднався до ПЦУ

Колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП) отець Інокентій Підтоптаний 13 березня 2021 року прийнятий в число кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ.

Про це повідомила "Релігійна правда".

Свій крок Інокентій не вважає переходом, адже автокефалію надали не новостворенній Церкві, а існуючій стародавній митрополії Константинопольського Патріархату, яка до 2018 року перебувала під адмініструванням РПЦ.

"Називати акти визнання ПЦУ кліриками УПЦ МП словом «перехід» — не відповідає еклезіологічній реальності", - зазначив він.

Священник нікого не критикує і не звинувачує у Московському Патріархаті, лише висловлює прикрість з приводу того, що деяким вірним РПЦ бракує розуміння невідворотності автокефалії Української Церкви.

"Православній Церкві України був наданий Томос про автокефалію, і треба усвідомити, що ніхто цього документа не буде анулювати, ніхто його не відкличе, ніхто не спростує", - наголосив Інокентій.

На цей час він несе послух в єпархіальному монастирі святителя Нектарія Егінського, а також співслужить священникам кафедрального Спасо-Преображенського собору у житловому комплексі "Ліко-град".

Нагадаємо, у вересні минулого року на Херсонщині у ПЦУ прийняли архімандрита Варсонофія (Подиму), який до того служив в УПЦ МП.