Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота

На 55-му році життя пішов із життя митрополит Хмельницький і Кам‘янець-Подільський.

Сьогодні, 23 березня, стало відомо про смерть митрополита Хмельницького та Кам’янець-Подільського Православної церкви України Антонія (Махоти).

Про це повідомив спікер ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря).

"Сумна звістка прийшла з Хмельницького. На 55-му році життя сьогодні упокоївся митрополит Хмельницький і Кам‘янець-Подільський Антоній (Махота). Вічна пам‘ять владиці, Царство Небесне і вічний спокій!", - написав він у фейсбуці.

Як повідомляє пресслужба Київської Митрополії ПЦУ, причиною смерті стали ускладнення після коронавірусної хвороби.

Антоній Махота народився 8 листопада 1966 року в селі Слатине Золочівського району на Харківщині. З 1996 року був єпископом Сімферопольським та Кримський Української православної церкви Київського патріархату. У 1997 році призначений єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським Української православної церкви Київського патріархату, керуючим Хмельницькою єпархією. У 2004 році піднесений до сану архієпископа, а у 2012 році – до сану митрополита. З 2019 року - митрополит Хмельницький та Кам’янець-Подільський Православної церкви України.

Коли і де відбудеться прощання із митрополитом поки не відомо.