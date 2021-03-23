​Українці готові до самоорганізації, але вважають, що про їхній добробут має піклуватися влада, - соцопитування

Незважаючи на сталий рівень громадянської активності та готовність об’єднуватися для вирішення важливих справ, українці вважають, що про їхній добробут повинна піклуватися влада.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з ініціативи програми USAID "Долучайся!".

Українці добре обізнані про те, як вони можуть брати участь у житті своїх громад. Так, брати участь у мирних зібраннях з конкретних питань готові 74,6% опитуваних; у створенні будинкового, вуличного чи квартального комітету або участь у їх роботі - 70,6%; надсилати та скарги до місцевої влади з інфраструктурних питань особисто, телефоном або за допомогою онлайн-платформ -73,1%.

Більшість респондентів також знають про участь у діяльності політичних партій (65,9%), як повідомити про випадки корупції в прокуратуру чи поліцію (63,3%), про процес подання офіційних інформаційних запитів до державних органів (60,4%) та ініціювання та підписання електронних петицій до органів місцевої та державної влади (59,1%).

Однак, показники безпосередньої участі у громадській діяльності значно менші. Лише 6,8% респондентів вказали, що долучалися до мирних зібрань чи акцій, тоді як 8% взяли участь у створенні чи роботі будинкового, вуличного або квартального комітету. Ще 8,1% повідомляли про інфраструктурні питання особисто, телефоном або онлайн.

Українці охоче беруть участь у житті своїх громад. Про це повідомила третина (33%) опитаних. 7,4% респондентів регулярно відвідують збори та інші публічні заходи свого будинку, вулиці чи району. Водночас дві третини зазначили, що не мають ні часу (33,3%), ні зацікавлення (31,7%) брати участь у таких активностях.

Залученість громадян до діяльності громадських організацій досі є terra incognita для переважної більшості українців. Лише 4% респондентів зазначили, що брали активну участь в діяльності ОГС протягом останнього року, ще 13% вказали, що зрідка долучалися до заходів громадських організацій. Подібно до участі у житті громади, брак часу (38,3%) та відсутність інтересу (42,7%) є основними перешкодами для участі в діяльності громадських організацій.

Тим не менше, українці можуть об’єднуватися та піклуватися про себе без залучення влади. Серед основних заходів із самоорганізації респонденти називають благоустрій двору свого будинку (48,7%) або місцевого парку (26,4%), а також організацію заходів з відпочинку чи дозвілля (25,8%).

Також українці шукають компроміс між радянськими цінностями та філософією вільного ринку. На думку більшості респондентів, гарного громадянина визначають знання своїх прав та здатність їх захищати (91,7%), дотримання правил і законів (92,0%) та хороше знання історії своєї країни (89%). Також українці вважають, що гарні громадяни залишаються вдома під час хвороби (89,8%), та повідомляють про відомі їм випадки корупції та інші порушення (69,4%). Активну участь в діяльності громадських організацій та ініціатив вважають важливою 59,7% респондентів.

Більшість українців готові бути повністю відповідальними за своє здоров’я – 62,3% вважають, що їхнє здоров’я цілком залежить від їх особистих зусиль. Однак половина населення вважає, що держава повинна докласти певних зусиль, щоб забезпечити громадянам освіту (37,8%), добробут (45,8%), освіту дітей (47,4%) або працевлаштування (43,1%).

Тим часом респонденти розчаровані у представниках влади. 87,2% опитуваних огоджуються, що люди, які перебувають при владі, не дбають про населення. 83,6% вважають, що думка громадян не має значення для влади, а 79,9% українців переконані, що не можуть вплинути на події в країні. 84,9% погоджуються з тим, що коли людина досягає вищих ешелонів влади, то починає використовувати свій статус для особистого збагачення. Що стосується політичного вибору, 72% українців вважають, що в Україні немає реальної політичної еліти, тоді як 67,8% хочуть бачити при владі сильного лідера.

Половина респондентів (50,5%) погоджуються з тим, що іншим людям не можна довіряти. Думку про те, що кожен повинен піклуватися про спільні інтереси, поділяють лише 32,8% українців, а 62,2% переконані, що на першому місці мають бути саме особисті інтереси.

Також приблизно половина українців (46,7%) продовжує вважати корупцію найважливішим питанням для держави. Бідність (41%), криза на Донбасі (32,7%) та безробіття (32,4%) – інші важливі на думку громадян проблеми, з якими стикається Україна. На особистому рівні українці дотримуються іншої точки зору: найважливішими для них та їх сімей є бідність (47,7%), безробіття (35%) та доступ до медичних послуг (34,2%).

Майже половина респондентів (52%) зазначили, що вони встигли відчути наслідки реформ, але ставляться до них переважно негативно. Лише 1% громадян відчувають позитивні наслідки реформ, 23,6% – як позитивні, так і негативні результати, а частка тих, хто мав лише негативний досвід, становить 28,4%.

Нагадаємо, понад 57% українців не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту. При цьому, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь в таких заходах протягом 2019-2020 років змінилася - з 49% у 2019 році на 57% у 2020-му. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.