У київському метро завдяки дефібрилятору врятували чоловікові життя

На початку березня дефібрилятори та аптечки встановили на 19 станціях столичного метрополітену.

На станції метро "Палац Спорту" 22 березня працівник метрополітену врятував життя пасажиру завдяки дефібрилятору.

Про це повідомила менеджерка проєкту "База потреб лікарень - ДонорUA AID" Христина Ярмоліна.

Близько 9:00 після успішної реанімації 56-річного чоловіка відправили до приймального відділення кардіологічного корпусу Олександрівської клінічної лікарні Києва. Чоловік прибув з порушенням свідомості, але зі стабільним серцебиттям.

"Прочитайте ще раз і усвідомте. Врятоване життя! 56-річного чоловіка. На станції метро Києва. З використанням дефібрилятора. Через 10 годин з моменту події пацієнт орієнтований в часі, просторі, власній особі, без проявів неврологічного дефіциту. Що це означає? Вчасно і правильно надана невідкладна допомога", - написала у фейсбуці Ярмоліна.

Вона зазначила, що за словами лікарів, врятував чоловіка поліцейський, який працює в метро.

"Тож, стоячи аплодуємо герою, який врятував сьогодні життя і всім-всім, хто бореться за встановлення дефібриляторів та навчання працівників метрополітену", - наголосила менеджерка ДонорUA.

На початку березня дефібрилятори та аптечки встановили на 19 станціях, зокрема на "Палаці спорту". Зробили це у межах проєкту "РеаніМетро". За словами лідерки команди "РеаніМетро" Марії Назарової, з вересня 2018-го по лютий 2019 року в метро померли 15 людей від причин, не пов’язаних із падінням на колії, і це лише з новин у ЗМІ. А до червня 2019-го метро взагалі не вело офіційної статистики смертей у метро, крім падінь на колії.