У київському метро завдяки дефібрилятору врятували чоловікові життя

На станції метро "Палац Спорту" 22 березня працівник метрополітену врятував життя пасажиру завдяки дефібрилятору.
Про це повідомила менеджерка проєкту "База потреб лікарень - ДонорUA AID" Христина Ярмоліна.
Близько 9:00 після успішної реанімації 56-річного чоловіка відправили до приймального відділення кардіологічного корпусу Олександрівської клінічної лікарні Києва. Чоловік прибув з порушенням свідомості, але зі стабільним серцебиттям.
"Прочитайте ще раз і усвідомте. Врятоване життя! 56-річного чоловіка. На станції метро Києва. З використанням дефібрилятора. Через 10 годин з моменту події пацієнт орієнтований в часі, просторі, власній особі, без проявів неврологічного дефіциту. Що це означає? Вчасно і правильно надана невідкладна допомога", - написала у фейсбуці Ярмоліна.
Вона зазначила, що за словами лікарів, врятував чоловіка поліцейський, який працює в метро.
"Тож, стоячи аплодуємо герою, який врятував сьогодні життя і всім-всім, хто бореться за встановлення дефібриляторів та навчання працівників метрополітену", - наголосила менеджерка ДонорUA.
На початку березня дефібрилятори та аптечки встановили на 19 станціях, зокрема на "Палаці спорту". Зробили це у межах проєкту "РеаніМетро". За словами лідерки команди "РеаніМетро" Марії Назарової, з вересня 2018-го по лютий 2019 року в метро померли 15 людей від причин, не пов’язаних із падінням на колії, і це лише з новин у ЗМІ. А до червня 2019-го метро взагалі не вело офіційної статистики смертей у метро, крім падінь на колії.