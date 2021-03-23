Зеленський ввів у дію санкції щодо російських силовиків та пропагандистських сайтів

Під санкції потрапили 23 громадян РФ та 3 іноземців, а також 81 російська компанія.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 23 березня, яким запроваджуються санкції щодо 81 російської компанії та 26 громадян РФ терміном на три роки.

Відповідний указ №109/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє LIGA.net, під санкції потрапили 23 громадян РФ та 3 громадян Франції. Останні - депутати Європарламенту, які незаконно відвідали окупований Крим в 2020 році.

Під санкції потрапили, зокрема, заступники голови російського МВС, керівник служби контррозвідки РФ,начальник Головного управління з питань міграції РФ, інші чиновники МВС і міграційної служби, заступник міністра праці, керівники ФСБ, члени Ради федерації Федеральних зборів.

Санкції проти фізичних осіб передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України; заборону участі у приватизації, оренді державного майна; відмову в наданні та скасування віз, а також застосування інших заборон в'їзду на територію України.

Санкції також запроваджені щодо 81 російської компанії. Серед них ЗМІ, старахові та будівельні компанії, зокрема Чорноморнафтогаз, виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" та інші.

Так, передбачається блокування на території України російських видань Утро.ру, Газета.ру, Росія сьогодні, Лента.ру, ИТАР-ТАСС, ruxpert.ru, voicesevas.ru, ukraina.ru, smi2.ru, rt .com, jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu.

Санкції включають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, інші санкції.

Крім того, рішенням РНБО виключені зі списку санкцій фізосіб, введеного в дію в 2018 році, Ігоря Івакіна - "міністра вугільної промисловості" терористичної організації ДНР. З списку санкцій юросіб виключаються дев'ять компаній, зокрема Керченський, Феодосійський, Ялтинський, Севастопольський і Євпаторійський порти.

Нагадаємо, згідно з рішенням РНБО, з санкційного списку виключені двоє громадян РФ - Олексій і Дмитро Миколайович Ананьєви. З переліку юридичних осіб, щодо яких введені обмежувальні заходи, виключене російське акціонерне товариство "Башкирська содова компанія".