Контррозвідники Служби безпеки України виявили і затримали на Харківщині бойовика терористичної організації "ЛНР".
Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України за власною ініціативою розпочав співробітництво з російсько-терористичними військами, які окупували частину території Донбасу, повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що у складі незаконного збройного формування так званого "народного ополчения Донбасса" чоловік залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини, а також брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших українських військових формувань, залучених у проведенні АТО/ООС.
"Під час одного з нападів на позиції українських військових бойовик зазнав поранення, пройшов лікування на території країни-агресора і вирішив залишитися в Росії, розраховуючи отримати російське громадянство. Замість паспорта РФ він отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну", - повідомляють у СБУ.
У ході проведення обшуку за місцем мешкання зловмисника у передмісті Харкова, виявлено та вилучено бойові гранати РГД-5 та РГО з запалами.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення громадянину України про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) і ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - повідомляють у спецслужбі.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення можливих розвідувальних чи підривних спрямувань бойовика.
Як повідомляли, в лютому на Одещині СБУ затримала командира диверсійної групи терористів "ЛНР".