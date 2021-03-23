"Народний ополченець" воював проти ЗСУ, а після поранення був у РФ, де попався на торгівлі наркотиками.

Контррозвідники Служби безпеки України виявили і затримали на Харківщині бойовика терористичної організації "ЛНР".

Оперативники спецслужби встановили, що громадянин України за власною ініціативою розпочав співробітництво з російсько-терористичними військами, які окупували частину території Донбасу, повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що у складі незаконного збройного формування так званого "народного ополчения Донбасса" чоловік залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини, а також брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших українських військових формувань, залучених у проведенні АТО/ООС.

"Під час одного з нападів на позиції українських військових бойовик зазнав поранення, пройшов лікування на території країни-агресора і вирішив залишитися в Росії, розраховуючи отримати російське громадянство. Замість паспорта РФ він отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну", - повідомляють у СБУ.

У ході проведення обшуку за місцем мешкання зловмисника у передмісті Харкова, виявлено та вилучено бойові гранати РГД-5 та РГО з запалами.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення громадянину України про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) і ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - повідомляють у спецслужбі.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення можливих розвідувальних чи підривних спрямувань бойовика.

Як повідомляли, в лютому на Одещині СБУ затримала командира диверсійної групи терористів "ЛНР".