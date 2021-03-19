Він публічно ставив під сумнів суб’єктність України та закликав до припинення її існування.

Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському пропагандисту і політтехнологу Михайлу Шпіру, який публічно ставив під сумнів суб’єктність України та закликав до офіційного припинення її існування.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Кіберфахівці СБУ встановили, що так званий «політичний експерт» цілеспрямовано просуває в інформаційному просторі наративи держави-агресора. У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв’ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, що принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Шпір брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України. Зокрема, - підтримував акцію, організовану однією з парламентських партій під посольством США. У якості "експерта" в ефірі одного з телеканалів, який зараз перебуває під санкціями, він неодноразово просував тезу про нібито перебування України "під зовнішнім управлінням".

Крім того, Шпір неодноразово виступав на телеканалі "Россия 24", до якого на території України введено санкції, та на "News Front", який діє на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і пропагує ідеї сепаратизму.

"Фігурант публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності та АТО/ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк. Образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами і вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства. Він також висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВД та політики Володимира Путіна", - наголосили в СБУ.

Наразі у кримінальному провадженні проведено обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання фігуранта в Івано-Франківську та в Києві. За результатами слідчих дій йому повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 ККУ), виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 ККУ).

Триває досудове слідство.

За даними джерел у правоохоронних органах, Михайло Шпір - "політичний експерт" українських телеканалів "112 Україна", NewsOne, "4 Канал" та російських Youtube-каналів "Украина.ру", "Россия 24", "News Front", на яких він допускав брутальні антиукраїнські висловлювання. Найбільш обурливі висловлювання та фото розміщував на власному сайті та в профілях у соцмережах.

У базі "Миротворця" Шпір з 2017 року як "антиукраїнський пропагандист" і "провокатор".

Нагадаємо, 25 лютого суд заарештував на два місяці Юрія Дудкіна, який брав участь у прямих ефірах російських політичних ток-шоу у якості "експерта з України".

Російські телеканали в Україні заборонені, однак, на росТБ виходять десятки політичних ток-шоу, які транслюють думку одних і тих самих "експертів з України", які курсують з однієї передачі в іншу. Серед них особливо виділяються "відомі політологи з України", яких мало хто знає на батьківщині. Вони начебто транслюють думку від українців. При цьому під час прямих ефірах їм затикають роти, насміхаються над ними і навіть б'ють.