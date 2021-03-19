Кіберфахівці Служби безпеки України припинили роботу "ботоферми", яка розповсюджувала фейкову інформацію про нашу державу. Протиправна діяльність фінансувалась з території РФ. Загальна кількість зафіксованих фейкових акаунтів зловмисників - понад 5 тисяч, інформує пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що виконавці розмістили обладнання в орендованій квартирі в Києві. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси використовувались для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення", - сказано в повідомленні.

Виконавці діяли в інтересах третіх осіб, які підтримували гібридну війну проти України. За задумом замовників, спотворена інформація мала впливати на свідомість людей для поширення негативних настроїв у суспільстві та дискредитувати українську владу всередині країни та за її межами.

Для організації протиправної діяльності, виконавці схеми використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання та понад 3 тисячі сім-карток.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство. Встановлюються для притягнення до відповідальності всі особи, причетні до протиправної діяльності", - зазначають у СБУ.

Справа розслідується під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури м. Києва

Раніше повідомляли, що СБУ викрила ботоферму з 18 тисячами акаунтів. Ботів використовували, зокрема, під час місцевих виборів.