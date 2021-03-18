Суд виправдав екснардепа Пашинського

Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав ексдепутата Сергія Пашинського у справі про поранення В’ячеслава Хімікуса в 2016 році. Про це повідомляє видання Ґрати.

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело провину Пашинського.

За рішенням суду, Пашинському повернуть пістолет, з якого той поранив Хімікуса.

"Процесуальний прокурор у цій справі Рябошапка навмисне кваліфікував цей інцидент за статтею 121, знаючи, що там немає складу злочину. Він це зробив виключно з однією метою: щоб показати свою псевдоборотьбу з корупцією і щоб засадити мене в СІЗО. Тому що санкція за цією статтею передбачає тюремне ув'язнення. Суд розклав це все на атоми і молекули. Я повністю виправданий", - заявив після рішення суду Пашинський.

Нагадаємо, що 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський вистрілив із нагородного пістолета в ногу жителю одного із сіл Васильківського району В'ячеславу Хімікусу.

За версією Пашинського, він з дружиною повертався автомобілем із кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їх машина ледь не врізалася в мікроавтобус, який стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати, в чому річ. У результаті у нього зав'язалася сварка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив із ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

За версією Хімікуса, Пашинський зі самого початку конфлікту дістав пістолет, погрожував ним - і саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився на ураження.

У Генпрокуратурі прийшли до висновку, що Сергій Пашинський діяв у рамках необхідної оборони, яка виключає його кримінальну відповідальність. Дії іншого учасника подій, Хімікуса, визнали "суспільно небезпечними".

Після зміни влади 2019 року справу реанімували, і 7 жовтня 2019 року Пашинського взяли під варту за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу. 18 грудня його відпустили під домашній арешт.