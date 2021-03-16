Суд відмовив в апеляції рішення про арешт нафтопродуктопроводу Медведчука

Нафтопродуктопровід буде передано на зберігання "Укртранснафті" з подальшою передачею АРМА.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила компанії "ПрикарпатЗахідТранс" в апеляції на рішення Вищого антикорупційного суду про арешт частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", що проходить через територію України.

Про це LB.ua повідомили джерела, знайомі з рішенням апеляційної палати, яке було прийнято ввечері 16 березня.

"В апеляції відмовлено", - сказав співрозмовник видання.

Таким чином, чинним залишається рішення ВАКС від 23 лютого 2021 року про арешт об'єкта.

Нафтопродуктопровід буде передано на зберігання "Укртранснафті" з подальшою передачею АРМА.

Нагадаємо, у 2018 році ділянки нафтотрубопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова", що проходять територією України, були виведені з державної власності та передані в комерційне користування структурам, афільованим з Віктором Медведчуком.

19 лютого РНБО ухвалило рішення про санкції щодо Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ним осіб.

Після зберігання арештованого майна АО "Укртранснафта" АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях".

НАК "Нафтогаз" погодився передати на тимчасове відповідальне зберігання арештоване майно ТОВ "Прикарпатзахідтранс" до "Укртранснафти". При цьому "Укртранснафта" не має права користуватися арештованим майном.

Сьогодні стало відомо, що Медведчук оскаржив санкції проти себе у Верховному Суді.