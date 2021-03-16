Національна гвардія не змогла забезпечити доставку Антоненка до зали суду через спалах COVID-19 серед правоохоронців.

Фото: Макс Требухов

Шевченківський районний суд Києва відклав на 23 березня продовження розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. причиною стало те, що фігуранта справи Андрія Антоненка не доставили на засідання суду з СІЗО.

"Андрія Антоненка з невідомих причин не доставили до суду. Наразі технічна перерва в засіданні", - повідомлялося на сторінці Free Riff у Facebook.

Згідно з позицією суду, засідання не змогли провести, тому що Національна гвардія не змогла забезпечити безпечну доставку Антоненка до зали суду зі слідчого ізолятора через спалах COVID-19 серед правоохоронців. Суд запропонував Антоненкові участь у форматі відеоконференції, але він за порадою адвокатів відмовився.

Таким чином засідання суду і розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Антоненкові та ще одній фігурантці справи - Юлії Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, не може відбутися з 9 березня. Тоді засідання не відбулося через неявку одного з присяжних.

Під судом зібралося кілька сотень людей. Вони палили фаєри і вигукували гасла на підтримку Антоненка, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події. Учасники акції вийшли с плакатами "Ріффу волю", "Кайдани порвіте", "Хто наступний?" тощо.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активісти очікували , що сьогодні Антоненкові змінять запобіжний захід. Після повідомлення про те, що його не доставлять до зали суду, вони рушили до Лук’янівського СІЗО, де утримують військового.

Суд був під посиленою охороною поліції і Національної гвардії, а вхід на територію суду перекрили автомобілі правоохоронців.

Пізніше мітингувальники запалили димові шашки і фаєри під Лук'янівським СІЗО. Кілька димових шашок закинули на територію СІЗО. Також активісти озвучили у гучномовець свої вимоги.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Раніше, 2 лютого, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою на 60 діб - до 2 квітня. Апеляційний суд відмовився скасувати арешт Антоненка.