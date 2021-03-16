Шевченківський районний суд Києва відклав на 23 березня продовження розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. причиною стало те, що фігуранта справи Андрія Антоненка не доставили на засідання суду з СІЗО.
"Андрія Антоненка з невідомих причин не доставили до суду. Наразі технічна перерва в засіданні", - повідомлялося на сторінці Free Riff у Facebook.
Згідно з позицією суду, засідання не змогли провести, тому що Національна гвардія не змогла забезпечити безпечну доставку Антоненка до зали суду зі слідчого ізолятора через спалах COVID-19 серед правоохоронців. Суд запропонував Антоненкові участь у форматі відеоконференції, але він за порадою адвокатів відмовився.
Таким чином засідання суду і розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Антоненкові та ще одній фігурантці справи - Юлії Кузьменко, яка перебуває під домашнім арештом, не може відбутися з 9 березня. Тоді засідання не відбулося через неявку одного з присяжних.
Під судом зібралося кілька сотень людей. Вони палили фаєри і вигукували гасла на підтримку Антоненка, повідомляє кореспондент LB.ua з місця події. Учасники акції вийшли с плакатами "Ріффу волю", "Кайдани порвіте", "Хто наступний?" тощо.
Активісти очікували , що сьогодні Антоненкові змінять запобіжний захід. Після повідомлення про те, що його не доставлять до зали суду, вони рушили до Лук’янівського СІЗО, де утримують військового.
Суд був під посиленою охороною поліції і Національної гвардії, а вхід на територію суду перекрили автомобілі правоохоронців.
Пізніше мітингувальники запалили димові шашки і фаєри під Лук'янівським СІЗО. Кілька димових шашок закинули на територію СІЗО. Також активісти озвучили у гучномовець свої вимоги.
Раніше, 2 лютого, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою на 60 діб - до 2 квітня. Апеляційний суд відмовився скасувати арешт Антоненка.