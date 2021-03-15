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Верховний Суд відклав розгляд касації на вирок Януковичу до 12 квітня

Експрезидента заочно засуджено до 13 років позбавлення волі за держзраду.

Верховний Суд відклав розгляд касації на вирок Януковичу до 12 квітня
Фото: EPA/UPG

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відклав до 12 квітня розгляд касації адвокатів експрезидента України Віктора Януковича на вирок Оболонського районного суду м. Києва та рішення Київського апеляційного суду у зв'язку з надходженням нових матеріалів.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

"Розгляд кримінального провадження відкладено до 12 квітня, оскільки 12 березня надійшло доповнення до касаційної скарги одного з захисників", - повідомили агентствуу Верховному Суді в понеділок.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі. Його було визнано винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. При цьому Януковича виправдали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки).

У березні суддю Оболонського райсуду Костянтина Васалатія тимчасово відсторонили від правосуддя. Раніше, у лютому, друга Дисциплінарна палата ВРП вирішила притягнути суддю Васалатія до дисциплінарної відповідальності, усунувши його від роботи на пів року. У серпні 2019 року Васалатій був відсторонений від виконання обов'язків на пів року.

2 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Оболонського райсуду. У свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що рішення Київського апеляційного суду буде оскаржено у Верховному Суді.

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