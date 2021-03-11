​ВАКС скасував постанову детектива НАБУ про припинення досудового розслідування у справі Януковича

У вівторок, 9 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду скасувала постанову детектива Національного антикорупційного бюро про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зазначається, що відповідно до норм законодавства, під час розгляду скарги на постанову детектива про зупинення досудового розслідування, слідчий суддя зобов’язаний встановити, чи відповідає оскаржувана постанова вимогам закону і чи ґрунтується на засадах кримінального провадження, з точки зору формальних і змістовних критеріїв.

"Заслухавши учасників судового процесу, слідчий суддя дійшла висновку, що із змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотиви слідства для необхідності звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ч. 5 ст. 110 КПК , постанова слідчого, прокурора складається з вступної, мотивувальної та резолютивної частин. При цьому, мотивувальна частина повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Оскільки постанова детектива є процесуальним рішенням в конкретному кримінальному провадженні з визначеним предметом доказування, постанова про зупинення кримінального провадження має містити відомості, релевантні обставинам кримінального правопорушення і викладеним у підозрі.

"Фактично, оскаржувана постанова складається з фабули кримінального правопорушення, що міститься у витягу з ЄРДР та одного речення щодо виконання усіх необхідних та можливих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також наявності необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

У ВАКС зазначили, що детектив не надав жодних документів, з яких можна встановити, на виконання яких саме процесуальних дій спрямований запит у межах міжнародного співробітництва. Відтак, у слідчого судді відсутня можливість встановити які саме обставини має намір підтвердити або спростувати орган досудового розслідування і яким чином вони співвідносяться з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється колишній президент.

Нагадаємо, у жовтні минулого року ВАКС відмовився заарештувати Януковича в рамках справи про заволодіння комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я". Зазначалося, що причини відмови – порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук. Також на час подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування у даному кримінальному провадженні, як того вимагає законодавство.