Справу рівненської стоматологині скерували до суду

29-річна дитяча лікарка обвинувачується у побоях, мордуванні та умисному легкому тілесному ушкодженні малолітнім.

Дізнавачі Рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо 29-річної дитячої лікарки, яка била пацієнтів.

Про це інформує пресслужба поліції Рівненської області.

Загалом до поліції надійшло чотири звернення від батьків щодо побоїв та тілесних ушкоджень, спричинених стоматологи нею під час лікування зубів.

"Дізнавачі Рівненського районного управління поліції повідомили жінці про підозру за чотирма фактами вчинених кримінальних проступків: частиною 1 статей 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 126 (побої, мордування) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 9 лютого Рівненська місцева прокуратура повідомила про відкриття за ст. 140 КК кримінального провадження щодо неналежного виконання професійних обов'язків медиком, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

У повідомленні йшлося про те, що з відповідною заявою до поліції звернулася мешканка Рівного. За словами жінки, 4 лютого в одній зі стоматологічних клінік Рівного лікарка неналежно виконала свої професійні обов'язки, чим спричинила гнійне ураження ротової порожнини її шестирічній доньці.

18 лютого рівненській стоматологині повідомлено про підозру за чотирма фактами вчинення протиправних дій щодо дітей.

22 лютого суд обрав 29-річній підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

На запит народної депутатки Яни Зінкевич у МОЗ повідомили, що стоматологиня з Рівного Інна Кравчук, якій повідомили підозру через побиття дітей, не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія.