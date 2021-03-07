У центрі Рівного рятувальники ліквідували пожежу у гриль-бар "Двір", не допустивши поширення вогню на поряд розташований магазин одягу.
Про це повідомили місцеві надзвичайники.
“07 березня о 08:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у ресторані Amsterdam в місті Рівне по вулиці С.Петлюри. На місце виклику було направлено чергові відділення вогнеборців міського гарнізону ДСНС”, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться у середині ресторану біля барної стійки.
Існувала загроза швидкому поширенню вогню на все приміщення закладу та поширенню вогню на другий поверх, де розміщувався магазин одягу "4 сезони".
“На гасіння оперативно було подано вогнегасячі речовини. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору”, – повідомили у ДСНС.
О 09:10 пожежу було локалізовано, а о 09:36 ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає. На момент виникнення пожежі ресторан був зачинений і всередині не було відвідувачів.
Під час пожежі рятувальники винесли з приміщенні кисневий балон.
Вогнем пошкоджено 50 м.кв. приміщення залу ресторану.
Пожежу гасили 23 рятувальники. Причина та збитки від пожежі встановлюються.
Нагадаємо, на початку лютого у Києві зайнялася пожежа у кухні кафе “Bistro Bistro”, а також горів дах ресторану “Пріорка”.