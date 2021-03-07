У Європарламенті запропонували зробити "Північний потік-2" важелем тиску на Росію
У Європарламенті запропонували зробити "Північний потік-2" важелем тиску на Росію
У Польщі не підтвержують інформацію про шостого загиблого у ДТП українця (оновлено)
У Польщі не підтвержують інформацію про шостого загиблого у ДТП українця (оновлено)
"Укроборонпром" перевірить свого ТОП-менеджера на зв’язки з Росією
"Укроборонпром" перевірить свого ТОП-менеджера на зв’язки з Росією
На Оболоні сталася смертельна ДТП
На Оболоні сталася смертельна ДТП
В США судитимуть мільйонера Джона Макафі за шахрайство з криптовалютами
В США судитимуть мільйонера Джона Макафі за шахрайство з криптовалютами
Саакашвілі на етері у Шустера розповів, хто "кришував" мафію ДАБІ
Саакашвілі на етері у Шустера розповів, хто "кришував" мафію ДАБІ
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
Німеччина заплатить 2,4 млрд євро компенсацій за закриття АЕС
Німеччина заплатить 2,4 млрд євро компенсацій за закриття АЕС
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
ГоловнаСуспільствоПодії

У центрі Рівного горів гриль-бар, пожежу гасили 23 рятувальники

Жертв немає, причини пожежі встановлюються.

У центрі Рівного рятувальники ліквідували пожежу у гриль-бар "Двір", не допустивши поширення вогню на поряд розташований магазин одягу.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“07 березня о 08:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у ресторані Amsterdam в місті Рівне по вулиці С.Петлюри. На місце виклику було направлено чергові відділення вогнеборців міського гарнізону ДСНС”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться у середині ресторану біля барної стійки.

Існувала загроза швидкому поширенню вогню на все приміщення закладу та поширенню вогню на другий поверх, де розміщувався магазин одягу "4 сезони".

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

“На гасіння оперативно було подано вогнегасячі речовини. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору”, – повідомили у ДСНС.

О 09:10 пожежу було локалізовано, а о 09:36 ліквідовано.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Жертв та постраждалих немає. На момент виникнення пожежі ресторан був зачинений і всередині не було відвідувачів.

Під час пожежі рятувальники винесли з приміщенні кисневий балон.

Вогнем пошкоджено 50 м.кв. приміщення залу ресторану.

Пожежу гасили 23 рятувальники. Причина та збитки від пожежі встановлюються.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, на початку лютого у Києві зайнялася пожежа у кухні кафе “Bistro Bistro”, а також горів дах ресторану “Пріорка”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також