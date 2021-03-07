У центрі Рівного рятувальники ліквідували пожежу у гриль-бар "Двір", не допустивши поширення вогню на поряд розташований магазин одягу.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“07 березня о 08:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у ресторані Amsterdam в місті Рівне по вулиці С.Петлюри. На місце виклику було направлено чергові відділення вогнеборців міського гарнізону ДСНС”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться у середині ресторану біля барної стійки.

Існувала загроза швидкому поширенню вогню на все приміщення закладу та поширенню вогню на другий поверх, де розміщувався магазин одягу "4 сезони".

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

“На гасіння оперативно було подано вогнегасячі речовини. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору”, – повідомили у ДСНС.

О 09:10 пожежу було локалізовано, а о 09:36 ліквідовано.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Жертв та постраждалих немає. На момент виникнення пожежі ресторан був зачинений і всередині не було відвідувачів.

Під час пожежі рятувальники винесли з приміщенні кисневий балон.

Вогнем пошкоджено 50 м.кв. приміщення залу ресторану.

Пожежу гасили 23 рятувальники. Причина та збитки від пожежі встановлюються.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, на початку лютого у Києві зайнялася пожежа у кухні кафе “Bistro Bistro”, а також горів дах ресторану “Пріорка”.