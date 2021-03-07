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На Тернопільщині горів цукровий завод

Жертв та постраждалих немає.

У Тернопільській області рятувальники ліквідували пожежу в резервуарі на території ТзОВ “Радехівський цукор”.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Фото: ДСНС

“7 березня 07:28 у смт Заводське Чортківського району на території ТзОВ “Радехівський цукор” в резервуарі (об’ємом 5 тис. м куб.) із з залишком мазуту виникла пожежа на площі близько 200 м кв”, – йдеться у повідомленні.

О 08:41 пожежу в резервуарі локалізовано, о 09:16 – ліквідовано.

Фото: ДСНС

Жертв та постраждалих немає. Пожежу гасили 8 надзвичайників.

Нагадаємо, 15 січня у Калуші Івано-Франківської області сталася пожежа на хімічному заводі. Відбулось факельне горіння піролізної печі на площі орієнтовно 45 метрів квадратних.

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