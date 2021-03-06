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У Польщі не підтвержують інформацію про шостого загиблого у ДТП українця (оновлено)

Госпіталізовано, за останніми даними, 29 українців, 14 - у важкому стані.

У Польщі не підтвержують інформацію про шостого загиблого у ДТП українця (оновлено)
Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Польщі у ДТП потрапив рейсовий автобус Познань-Херсон. У результаті аварії загинуло 6 українців.

Про це в Twitter написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Аварія сталася поблизу міста Кашице.

“Рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані”, – зазначив Ніколенко.

Консули виїхали на місце події, працюють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям. Обставини аварії з’ясовуються.

Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Фото: /Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Водночас як пише RMF24, автобус з українськими номерами впав у канаву, у ньому перебувало 57 осіб.

Постраждало у результаті 34 людини. Їх госпіталізували, зокрема, в обласну лікарню в Перемишлі, Медичний центр в Ярославі та обласну лікарню № 2 в Жешуві.

Оновлення 14:48. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що кількість постраждалих українців зросла до 35 осіб.

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда висловили співчуття родинам загиблих і травмованих.

Оновлення 15:14. У лікарнях у різних містах Польщі перебувають 35 українців, травмованих, зазначив у коментарі Радіо Свобода генеральний консул у Любліні Василь Павлюк.

За його словами, тіла загиблих, за словами дипломата, відправлять в Україну після ідентифікації.

“Лікарі кажуть, що є люди у дуже тяжкому стані. Ми через пандемію не можемо зайти до потерпілих. Якщо люди будуть транспортабельні, то ми їх відправимо в Україну. Зараз ще 16 осіб перебувають у готелі в Ярославі. Частина з них мають легкі травми, і ми організуємо їхнє повернення додому”, – розповів Павлюк.

В автобусі, який їхав із Познані до Херсона, перебували 57 громадян України (в тому числі двоє водіїв), це люди з різних міст України, які поверталися з роботи чи навчання. Більшість – із південних і східних областей. П’ятеро загинули на місці, одна людина – в лікарні.

За попередньою інформацією поліції, як розповів консул, водій не перевищував швидкість.

Оновлення 16:21. Як повідомили у МЗС України, за попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

Водночас речник воєводи Підкарпатського воєводства Міхал Мельничук повідомив у коментарі Укрінформу, що інформація про смерть шостої жертви аварії українського автобуса у Польщі наразі не підтверджується.

За його словами, в шести польських лікарнях перебувають 29 потерпілих пасажирів автобуса, стан 14 з них є тяжким.

Він також поінформував, що, за попередньою інформацією, усі 57 пасажирів є громадянами України.

Водночас генконсул України в Любліні Василь Павлюк у коментарі агентству зазначив, що інформація про стан особи, про яку раніше повідомляли як про померлу в лікарні, уточнюється.

За словами дипломата, перевізник уже надав два автобуси, яким громадяни України, які не зазнали серйозних травм, зможуть повернутися в Україну. Один з них незабаром забере 18 осіб, яких після ДТП розмістили в шкільному гуртожитку в місті Ярославі. Другий автобус перевезе легкотравмованих, які ще перебувають у лікарнях, але їх стан не потребує подальшого нагляду лікарів.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Любліні внаслідок ДТП загинуло двоє українців, а у Єгипті автобус із туристами потрапив у ДТП: серед постаждалих були українці.

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