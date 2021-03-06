У Дніпропетровській області внаслідок зіткнення вантажних автомобілів загинула людина, двоє осіб травмовано.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Аварія сталася вночі у суботу, 6 березня.

Фото: ДСНС

“6-го березня о 05:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автомобільному шляху міжнародного значення М-29 “Харків-Сімферополь” поблизу селища міського типу Губиниха Новомосковського району”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що сталося зіткнення двох вантажних автомобілів: “Volvo FL7” та “ГАЗель”.

У салоні “ГАЗелі” затиснуло трьох осіб. 65-річний водій загинув на місці події, двох чоловіків, 1998 та 1999 років народження, було деблоковано з авто.

На місці аварії працювали 6 рятувальників.

Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 5 березня на трасі Київ-Одеса сталася аварія за участі автомобіля патрульної поліції: внаслідок ДТП одна людина загинула, троє травмовані.

Наприкінці лютого у Запорізькій області у результаті зіткнення автомобілів загинуло дві людини.