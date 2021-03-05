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Поліцейського чиновника з Кам'янського, який організував "кришування" бізнесменів, звільнили

36-річного заступника начальника одного з відділень поліції затримали "на гарячому".

Поліцейського чиновника з Кам'янського, який організував "кришування" бізнесменів, звільнили
Фото: Національна поліція

Заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції Дніпропетровської області викрили у вимаганні коштів у місцевих підприємців.

Посадовця затримали і звільнили з органів поліції, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"36-річний заступник начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції встановив для підприємців свої правила ведення бізнесу. Неважливо, чи займалися люди легальною діяльністю, чи відверто незаконною – безчесний поліцейський вимагав з них оплату «данини»", - написав Клименко у фейсбуці.

Він додав, що поліцейського чиновника затримали "на гарячому".

"Звичайно, він звільнений з органів поліції. В рамках службового розслідування та слідства встановлюємо, чи мав затриманий спільників", - повідомив голова Нацполіції.

"«Данина», «щомісячна доля», «кришування» - це зовсім не те, чим мають займатися поліцейські... Знаєте, в поліції справді існує вагомий некомплект. Але такі працівників, як цей затриманий та йому подібні, нам не потрібні", - додав Клименко.

Нагадаємо, торік у травні у Київській області затримали банду рекетирів, в яку входили співробітники поліції і СБУ.

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