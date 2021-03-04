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Місце проведення з'їзду суддів України перенесли після листа Авакова

На з’їзді мають призначити суддю КСУ.

Місце проведення з'їзду суддів України перенесли після листа Авакова
Фото: president-hotel.com.ua

Рада суддів перенесла місця проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв до "Президент Готелю" у Києві.

Таке рішення ухвалено на позачерговому засіданні 4 березня, інформує пресслужба РСУ.

"Ухвалено рішення №11 про перенесення місця проведення XVIII з'їду суддів України з приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України до "Президент Готелю", що на вулиці Госпітальній, 12", - сказано в повідомленні.

Підставою для зміни місця проведення з'їзду став лист міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у якому Раді суддів рекомендувалося змінити місце проведення з'їзду суддів України з міркування питань безпеки делегатів та учасників форуму.

XVIII з'їзд суддів України відбудеться 9-11 березня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, (конгресхол готелю "Президент Готель"). З'їзд розпочне роботу о 10 годині.

Нагадаємо, черговий з’їзд суддів був запланований на початок квітня 2020 року. Його проведення відклали через погіршення ситуації з коронавірусом і запровадженим в Україні карантином.

Згодом проведення з’їзду було перенесено на кінець лютого 2021-го.

Відповідно до Конституції, з’їзд суддів України призначає 6 суддів КСУ з 18-ти. Наразі одне з місць у КСУ за цією квотою залишається вакантним.

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