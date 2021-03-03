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СБУ викрила схему продажу приватним компаніям неякісних запчастин для вагонів

Експлуатація рухомого складу з такими деталями могла призвести до виникнення надзвичайних подій.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила та припинила протиправну схему встановлення на вантажні вагони приватних залізничних компаній контрафактних та викрадених з рухомого складу Укрзалізниці запасних частин. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Експлуатація рухомого складу з такими деталями могла призвести до виникнення надзвичайних подій на об’єктах залізничної галузі.

“Оперативники спецслужби встановили, що одна з комерційних структур налагодила виробництво та реалізацію широкого спектру запчастин неналежної якості та невідомого походження”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели слідчі дії за місцем підпільного виробництва та зберігання запчастин. Під час обшуків виявлено та вилучено обладнання для підробки деталей, фальсифіковану продукцію на майже 2 млн грн.

Фото: ssu.gov.ua

“У межах досудового розслідування СБ України ініціювала низку експертиз. Вони підтвердили фальсифікацію ідентифікаційних ознак запасних частин, а також встановили їх попередню експлуатацію на вантажних вагонах Укрзалізниці. Наразі на виявлену неякісну продукцію накладено арешт”, - сказано у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Полтавській області схему привласнення бюджетних грошей, виділених на реконструкцію об’єктів критичної інфраструктури регіону, у тому числі аеропорту "Полтава".

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