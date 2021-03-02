"Укрзалізниця" припиняє посадку та висадку пасажирів у Чернівецькій і Житомирській областях

Будуть обмежені висадка і посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

"Укрзалізниця" ухвалила рішення про припинення продажу квитків у Чернівецькій і Житомирській областях через віднесення цих регіонів до “червоної” зони за рівнем епідемічної небезпеки.

Про це агентству “Інтерфакс-Україна” повідомили у пресслужбі перевізника.

Продаж квитків в Чернівецькій і Житомирській областях призупинять з 7 до 12 березня (з можливістю продовження до кінця дії посиленого карантину).

Також будуть обмежені висадка і посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

В компанії уточнили, що пасажирам з квитками до Чернівців, Житомиру та інших населених пунктів цих областей доступні для висадки та посадки інші станції за маршрутом прямування поїзда, якщо ці станції знаходяться за межами "червоної" зони.

"Наголошуємо, що до 6 березня включно всі пасажири з отриманими квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення залізницею. Також обмеження не стосуватимуться пасажирів, чиї рейси почнуться о 00:00 7 березня і завершаться вже під час дії обмежень", - повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 1 березня оголосила про віднесення до "червоної" зони Житомирської області у зв’язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус.

1 березня “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення ковіду введено і у Чернівецькій області.