МОЗ очікує поставку китайської вакцини від ковіду на цьому тижні

"За контрактом вакцина повинна бути поставлена до 6 березня".

Міністерство охорони здоров'я очікує поставку китайської вакцини проти коронавірусної хвороби на цьому тижні.

Про це сказав міністр Максим Степанов в коментарі "Інтерфаксу-Україна".

"Ми чекаємо поставку CoronaVac, за контрактом вакцина повинна бути поставлена до 6 березня з наданням всіх документів з приводу ефективності", - сказав він.

Результати третього етапу клінічного дослідження вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, у Туреччині - 91,25% під час аналогічного випробування, а в Бразилії (де вакцинували тільки медиків) - трохи більше 50%. Ця вакцина містить у своєму складі інактивований вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Препарат дозволили для екстреного використання в Азербайджані, Бразилії, Китаї, Чилі, Індонезії та Туреччині. Китай дозволив використовувати вакцину виробника Sinovac Biotech для імунізації широкого загалу.

Попередня ефектвиність цього препарату, згідно з сайтом МОЗ "Вакцинація від COVID-19", складає 50%. Але в угоді з виробником Україна прописала вимогу не менше 70%. Якщо середня ефективність буде нижчою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

Степанов, який собі зробив щеплення вакциною AstraZeneca індійського виробництва, запевнив, що українці можуть довіряти всім вакцинам, які будуть зареєстровані в Україні.

Нагадаємо, що Україна замовила 1,9 млн доз вакцини CoronaVac, розробленої китайською компанією Sinovac Biotech.

28 лютого першу поставку цієї вакцини отримали Філіппіни.