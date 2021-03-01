В Україні почали формувати список очікування на вакцинацію від ковіду

Записатися можна через портал чи мобільний застосунок "Дія", а також контакт-центр МОЗ.

Розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відсьогодні українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 онлайн або за телефоном гарячої лінії. База надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами", - цитує очільника уряду пресслужба глави держави.

Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна через додаток "Дія", портал "Дія", а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ уточнили, що працівникам сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери; працівникам чи мешканцям спеціалізованого закладу (інтернати, будинки для літніх людей тощо); військовослужбовцям; працівникам критично важливих структур державної безпеки (включно з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою й Службою безпеки України) немає необхідності записуватися на вакцинацію. Адже всі ці категорії будуть щеплені згідно з планом.

До листа очікування можна записатися за посиланням diia.gov.ua.

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що усі охочі зможуть отримати вакцину від коронавірусу у 2021 році. Шмигаль зауважив, що Україна має контрактів на понад 30 млн доз вакцини, і “ми продовжуємо перемовини”.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення від COVID-19.

Щеплення вакциною AstraZeneca/Oxford, що виготовляється на потужностях індійської компанії Serum Institute, зробила вже 3141 людина.

Препарат прибув у кількості 500 тис. доз. На початку березня Україна ще має отримати 117 тис. доз вакцини Pfizer.