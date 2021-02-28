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За добу в Києві виявили 208 випадків ковіду

Померли 14 людей.

У суботу, 27 лютого у Києві виявили 208 випадків захворювання на коронавірус. Померли 14 людей.

Про це повідомили у Київраді.

Серед хворих є 112 жінок віком від 22 до 89 років, 77 чоловіків віком від 19 до 79 рокiв, 12 дівчаток віком від 1 до 17 років та 7 хлопчиків від 7 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (61), Дніпровському (34) та Оболонському (27).

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 63 особи.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 137 864. Коронавірус подолали 93 834 мешканці. За період пандемії у столиці 2 657 летальних випадки від вірусу.

Нагадаємо, у суботу, 27 лютого в Україні зафіксували 5833 нових випадків коронавірусу, летальних випадків – 89.

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