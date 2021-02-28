Коронавірусом в Україні захворіли ще 5833 людини

В Україні за минулу добу, 27 лютого зафіксували 5833 нових випадки коронавірусу, серед них 795 дітей та 146 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Летальних випадків – 89, одужало 1702 особи.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 218 осіб і виписано з лікарень 3005 осіб.
За добу здійснено 47 811 тестувань: методом ПЛР – 24 491 і методом ІФА – 5 126, а також зроблено 18 194 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 208 випадків;
- Вінницька область – 558 випадків;
- Волинська область – 94 випадки;
- Дніпропетровська область – 334 випадки;
- Донецька область – 164 випадки;
- Житомирська область – 528 випадків;
- Закарпатська область – 423 випадки;
- Запорізька область – 98 випадків;
- Івано-Франківська область – 734 випадки;
- Київська область – 351 випадок;
- Кіровоградська область – 30 випадків;
- Луганська область – 17 випадків;
- Львівська область – 399 випадків;
- Миколаївська область – 149 випадків;
- Одеська область – 144 випадки;
- Полтавська область – 58 випадків;
- Рівненська область – 120 випадків;
- Сумська область – 125 випадків;
- Тернопільська область – 218 випадків;
- Харківська область – 276 випадків;
- Херсонська область – 36 випадків;
- Хмельницька область – 237 випадків;
- Черкаська область – 51 випадок;
- Чернівецька область – 411 випадків;
- Чернігівська область – 60 випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 347 849 осіб, одужало 1 170 023 особи, летальних випадків – 25 982 і проведено ПЛР-тестувань – 6 906 179.
Нагадаємо, у п'ятницю, 26 лютого 2021 року на коронавірус в Україні захворіли ще 8172 осіб. Зафіксовано 151 летальний випадок.