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Коронавірусом в Україні захворіли ще 5833 людини

Летальних випадків – 89.

Коронавірусом в Україні захворіли ще 5833 людини
Фото: facebook/Донбасс SOS

В Україні за минулу добу, 27 лютого зафіксували 5833 нових випадки коронавірусу, серед них 795 дітей та 146 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 89, одужало 1702 особи.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 218 осіб і виписано з лікарень 3005 осіб.

За добу здійснено 47 811 тестувань: методом ПЛР – 24 491 і методом ІФА – 5 126, а також зроблено 18 194 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 208 випадків;
  • Вінницька область – 558 випадків;
  • Волинська область – 94 випадки;
  • Дніпропетровська область – 334 випадки;
  • Донецька область – 164 випадки;
  • Житомирська область – 528 випадків;
  • Закарпатська область – 423 випадки;
  • Запорізька область – 98 випадків;
  • Івано-Франківська область – 734 випадки;
  • Київська область – 351 випадок;
  • Кіровоградська область – 30 випадків;
  • Луганська область – 17 випадків;
  • Львівська область – 399 випадків;
  • Миколаївська область – 149 випадків;
  • Одеська область – 144 випадки;
  • Полтавська область – 58 випадків;
  • Рівненська область – 120 випадків;
  • Сумська область – 125 випадків;
  • Тернопільська область – 218 випадків;
  • Харківська область – 276 випадків;
  • Херсонська область – 36 випадків;
  • Хмельницька область – 237 випадків;
  • Черкаська область – 51 випадок;
  • Чернівецька область – 411 випадків;
  • Чернігівська область – 60 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 347 849 осіб, одужало 1 170 023 особи, летальних випадків – 25 982 і проведено ПЛР-тестувань – 6 906 179.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 лютого 2021 року на коронавірус в Україні захворіли ще 8172 осіб. Зафіксовано 151 летальний випадок.

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