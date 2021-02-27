Іспанцям до 55 років, які перехворіли на ковід, даватимуть лише одну дозу вакцини

Інфіковані вірусом вже після першої дози вакцини будуть щеплені вдруге після повного одужання.

В Іспанії хворим, молодшим ніж 55 років, які вже перехворіли коронавірусом, будуть вводити лише одну дозу вакцини через шість місяців після зараження.

Про це пише thelocal.es з посиланням Міністерство охорони здоров'я Іспанії.

Ці зміни є одним з найважливіших оновлень поточної стратегії вакцинації у країні.

В опублікованому документі говориться, що немає необхідності проводити тести ні до, ні після вакцинації, щоб перевірити, чи є у людини антитіла проти Covid-19.

“Проте, особам молодше 55 років, які заразилися Covid-19, навіть після отримання першої дози вакцини, через півроку вводитимуть другу дозу.

Особам старше 55 років МОЗ, які і раніше, рекомендує дві звичайні дози.

Інфіковані вірусом вже після першої дози вакцини будуть щеплені вдруге після повного одужання.

Наступними в Іспанії вакцину Pfizer-BioNTech і Moderna отримають люди у віці 70-79 років, потім у віці 60-69 років, потім у віці до 60 років, які є у групі високого ризику, а потім у віці від 56 до 59 років.

Після того, як вакциною AstraZeneca вакцинують ключових працівників, таких як поліцейські і пожежні, її будуть давати людям у віці від 45 до 55 років.

У документі також говориться: “Виходячи з принципів необхідності та справедливості, літні люди, які не живуть у спеціалізованих установах, повинні бути вакциновані якомога швидше”.

Наразі Іспанія дала антиковідну вакцину Covid майже всім мешканцям будинків для людей похилого віку та вже перейшла до вакцинації населення, що старше 80 років.

Окрім того, іспанці почали вакцинацію ключових працівників, таких як пожежні, поліцейські, вчителі та фармацевти. Більшість медичних працівників в лікарнях і будинках для літніх також пройшли вакцинацію.

Додамо, в Іспанії кількість хворих на ковід на цей час становить 3 188 553 осіб, померло 69 142 осіб.