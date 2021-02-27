Фото: ЕРА/UPG

З в'язниці Круа-де-Буке у столиці Гаїті Порт-о-Пренсі втекло понад 400 в’язнів.

Про це пише bbc.com з посиланням на місцеву владу.

Влада заявила, що 25 людей загинули після масової втечі, зокрема директор в'язниці.

Серед жертв були випадкові спостерігачі, заявили чиновники.

Одного з втікачів, відомого лідера банди на Арнеля Джозефа вбили через кілька годин після втечі.

Фото: ЕРА/UPG

Обставини події повністю не з’ясовані. Свідки почули постріли, а потім на вулицях помітили в'язнів. Власники магазинів одягу поруч з в'язницею розповіли, що їм довелося віддати частину товару злочинцям.

В'язниця Круа-де-Буке, відкрита в 2012 році, може максимально вмістити 872 ув'язнених.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Франц Ексантус, міністр зв’язку Гаїті, заявив, що перед втечею у тюрмі утримувалося понад 1500 осіб.

Зазначимо, у 2019 році з в’язниці Аквіні на півдні Гаїті втекли 78 в’язнів, поки поліція була зайнята антиурядовими протестами неподалік.

Фото: ЕРА/UPG

У 2017 році з тюрми у Аркахайе, на північ від Порт-о-Пренса, втекло понад 170 осіб.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, торік на північному заході Венесуели ув'язнені напали на співробітників в'язниці в місті Гуанаре і спробували втекти, в результаті загинула 41 людина, понад 50 отримали поранення.