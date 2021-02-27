Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
Щеплені і щасливі. Як в Україні розпочалася вакцинація від ковіду
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
Микола Точицький: «Знайдено країну, яка буде першою перепродавати Україні вакцини за контрактами ЄС»
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
Степанов заявив, що не збирається звітувати про створену три місяці тому компанію, що реєструвала вакцину від ковіду в Україні
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
Поліція намагається потрапити до офісу співорганізаторів акції на підтримку Стерненка
ГоловнаСвіт

У Гаїті з в’язниці втекли понад 400 засуджених, 25 осіб загинуло

Серед жертв були випадкові спостерігачі.

Фото: ЕРА/UPG

З в'язниці Круа-де-Буке у столиці Гаїті Порт-о-Пренсі втекло понад 400 в’язнів.

Про це пише bbc.com з посиланням на місцеву владу.

Влада заявила, що 25 людей загинули після масової втечі, зокрема директор в'язниці.

Серед жертв були випадкові спостерігачі, заявили чиновники.

Одного з втікачів, відомого лідера банди на Арнеля Джозефа вбили через кілька годин після втечі.

Фото: ЕРА/UPG

Обставини події повністю не з’ясовані. Свідки почули постріли, а потім на вулицях помітили в'язнів. Власники магазинів одягу поруч з в'язницею розповіли, що їм довелося віддати частину товару злочинцям.

В'язниця Круа-де-Буке, відкрита в 2012 році, може максимально вмістити 872 ув'язнених.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Франц Ексантус, міністр зв’язку Гаїті, заявив, що перед втечею у тюрмі утримувалося понад 1500 осіб.

Зазначимо, у 2019 році з в’язниці Аквіні на півдні Гаїті втекли 78 в’язнів, поки поліція була зайнята антиурядовими протестами неподалік.

Фото: ЕРА/UPG

У 2017 році з тюрми у Аркахайе, на північ від Порт-о-Пренса, втекло понад 170 осіб.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, торік на північному заході Венесуели ув'язнені напали на співробітників в'язниці в місті Гуанаре і спробували втекти, в результаті загинула 41 людина, понад 50 отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також