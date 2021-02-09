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В'язницю в Коцюбинському виставлять на приватизацію за 220 млн гривень

На території виправного центру може з'явитися новий житловий комплекс.

В'язницю в Коцюбинському виставлять на приватизацію за 220 млн гривень
Фото: spfu.gov.ua

Міністерство юстиції та Фонд державного майна в середині лютого виставлять на приватизацію Ірпінський виправний центр (№132) в селищі Коцюбинське. Його стартова вартість - 220,2 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Територію тюрми можна буде пустити під забудову.

Ірпінський виправний центр №132 має 8,3 га земельних ділянок в селищі, яке є анклавом Київської області всередині Києва. Багато років обговорювалося питання його приєднання до столиці, але Верховна Рада у 2020 році вирішила інакше і віднесла його до Бучанського району.

Фото: facebook/Фонд державного майна України

Фото: facebook/Фонд державного майна України

Фото: facebook/Фонд державного майна України

Фото: facebook/Фонд державного майна України

Фото: facebook/Фонд державного майна України

Фото: facebook/Фонд державного майна України

Усього в рамках приватизації в'язниць планується виставити на аукціони майно 35 виправних закладів, які перебувають в "законсервованому" стані і не використовуються за призначенням.

Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, державі невигідно, оскільки це мільйони гривень видатків щороку.

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