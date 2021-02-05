У Київській області викрили групу фальшивомонетників, які виготовляли іноземну валюту в великих обсягах. Під час обшуків у них знайшли 25 тис. фальшивих доларів. Підробки були настільки якісними, що їх не можна було виявити детектором валют.
Про це йдеться на сайті СБУ.
Силовики також знайшли кліше та обладнання для виготовлення фальшивок, вогнепальну зброю та виручку.
Затримано організатора і чотирьох активних учасників угрупування. За попередніми даними слідства, до його складу входило також декілька іноземних громадян.
Готові фальшиві банкноти збували за 50% від номінальної вартості долара. Клієнтів підшуковували через особисті зв’язки.
Затриманим збираються оголосити про підозру за ч. 3 ст. 199 - виготовлення і збут підроблених грошей.
Нагадаємо, що в грудні 2020 року СБУ повідомляла про викриття ще однієї групи фальшивомонетників, якій закидали виготовлення підроблених грошей на суму до 20 млн гривень.