Підробки були настільки якісними, що їх не можна було виявити детектором.

У Київській області викрили групу фальшивомонетників, які виготовляли іноземну валюту в великих обсягах. Під час обшуків у них знайшли 25 тис. фальшивих доларів. Підробки були настільки якісними, що їх не можна було виявити детектором валют.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Силовики також знайшли кліше та обладнання для виготовлення фальшивок, вогнепальну зброю та виручку.

Затримано організатора і чотирьох активних учасників угрупування. За попередніми даними слідства, до його складу входило також декілька іноземних громадян.

Готові фальшиві банкноти збували за 50% від номінальної вартості долара. Клієнтів підшуковували через особисті зв’язки.

Затриманим збираються оголосити про підозру за ч. 3 ст. 199 - виготовлення і збут підроблених грошей.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що в грудні 2020 року СБУ повідомляла про викриття ще однієї групи фальшивомонетників, якій закидали виготовлення підроблених грошей на суму до 20 млн гривень.