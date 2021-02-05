Невідомі облили кров'ю під'їзд і побили вікна в авто керівництву АРМА
Невідомі облили кров'ю під'їзд і побили вікна в авто керівництву АРМА
Затриманий за пікет телеканалу "НАШ" передумав стрибати з будівлі поліції (оновлено)
Затриманий за пікет телеканалу "НАШ" передумав стрибати з будівлі поліції (оновлено)
«Префект» без префектури: як реформують виконавчу владу на місцях
«Префект» без префектури: як реформують виконавчу владу на місцях
Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Блокування каналів Медведчука: у Верховному суді оскаржили указ Зеленського
Блокування каналів Медведчука: у Верховному суді оскаржили указ Зеленського
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Біля каналу "НАШ" сталися сутички, чотирьох учасників акції доставили в поліцію (оновлено)
Біля каналу "НАШ" сталися сутички, чотирьох учасників акції доставили в поліцію (оновлено)
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
ГоловнаСуспільствоПодії

Сильний вітер призвів до знеструмлення 189 населених пунктів у семи областях

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Сильний вітер призвів до знеструмлення 189 населених пунктів у семи областях
Фото: facebook.com/ato.news

Через погіршення погодних умов на ранок п'ятниці, 5 лютого, знеструмлено 189 населених пунктів у семи областях.

Про це свідчать дані Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"У ніч на 5 лютого в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 189 населених пунктів у 7 областях, а саме: Чернігівська - 54, Київська - 32, Житомирська - 32, Полтавська - 21, Тернопільська - 20, Хмельницька - 19, Вінницька - 11", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у Києві через негоду 5 лютого влада закликала залишити школярів удома. У Департаменті освіти і науки столиці заявили, що педагогічні колективи готові організувати навчання дітей у змішаному форматі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також