Сильний вітер призвів до знеструмлення 189 населених пунктів у семи областях

Через погіршення погодних умов на ранок п'ятниці, 5 лютого, знеструмлено 189 населених пунктів у семи областях.

Про це свідчать дані Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"У ніч на 5 лютого в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 189 населених пунктів у 7 областях, а саме: Чернігівська - 54, Київська - 32, Житомирська - 32, Полтавська - 21, Тернопільська - 20, Хмельницька - 19, Вінницька - 11", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у Києві через негоду 5 лютого влада закликала залишити школярів удома. У Департаменті освіти і науки столиці заявили, що педагогічні колективи готові організувати навчання дітей у змішаному форматі.