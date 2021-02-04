В Україні припинили діяльність одного з найбільших у світі фішингових сервісів

Понад 50% усіх фішингових атак у 2019 році в Австралії було здійснено завдяки розробці тернопільського хакера.

Українські правоохоронці за підтримки колег з США та Австралії припинили діяльність одного з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінансові установи різних країн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«За даними слідства, хакер з Тернопільщини розробив фішинговий пакет і спеціальну адміністративну панель до нього, які були націлені на вебресурси банків та їхніх клієнтів. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані, які в подальшому отримували хакери», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для демонстрації функціоналу та продажу своїх розробок він створив власний інтернет-магазин у мережі DarkNet.

За даними слідства жертвами фішингових атак стали фінансові установи Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії, Німеччини та Великобританії. За попередніми даними, збитки сягають десятків мільйонів доларів. За результатами аналізу іноземних правоохоронців, понад 50% усіх фішингових атак у 2019 році в Австралії було здійснено саме завдяки розробці тернопільського хакера.

Чоловік не лише збував свою продукцію клієнтам з усього світу, а й надавав технічну підтримку під час здійснення фішингових атак.

Правоохоронці провели п’ять обшуків на території Тернопільської області. Під час них вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та жорсткі диски. В результаті огляду вилученої комп’ютерної техніки встановлено більше 200 активних покупців шкідливого програмного забезпечення.

За даними фактами відкрите кримінальне провадження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру.

Фото: https://www.gp.gov.ua/

Фото: https://www.gp.gov.ua/

Нагадаємо, 27 січня Кіберполіція викрила транснаціональне угруповання хакерів у розповсюдженні найнебезпечнішого в світі комп’ютерного вірусу "EMOTET". Хакери за допомоги вірусного програмного забезпечення здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ країн Європи та Сполучених Штатів Америки.