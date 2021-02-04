Найближчими днями в Україну повернеться морозна погода

Уночі у більшості областей невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Найближчої доби до України почне переміщатися холодне повітря з північного заходу Європи, тому в більшості областей температура знизиться, особливо в північній частині, до того ж в Україні, крім заходу, посилиться вітер, але опади вдень припиняться.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Уночі у більшості областей невеликий сніг, у південно-східній частині та на Закарпатті з дощем; удень без суттєвих опадів.

Зниження температури: у північній частині вночі 6-11°, удень 3-8° морозу, на решті території вночі 1-6° морозу, вдень приблизно 0°, на Закарпатті, у південних і південно-східних областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

На дорогах країни, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.

У Києві у п'ятницю вночі місцями невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі пориви 15-18 м/с. Зниження температури вночі до 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 5 лютого найвища температура вдень була 10,1° у 2002 році, найнижча вночі -26,0° у 1893 році.

У суботу, 6 лютого, на Прикарпатті невеликий (у горах помірний) сніг, на Закарпатті, в Одеській і Миколаївській областях невеликий сніг, удень із дощем; на решті території без опадів. На дорогах країни, крім південно-східної частини, ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Подальше зниження температури: уночі 8-15° морозу, вдень 3-10° морозу; в західних областях уночі 4-9°, удень 1-6° морозу (на Закарпатті вночі приблизно 0°, удень 0-5° тепла), у південній частині вночі 0-5° морозу, вдень приблизно 0°.

У Києві у суботу без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 6-8° морозу.