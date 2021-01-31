У найближчі дві доби в Україні – сніг та мокрий сніг

У найближчі 2 доби в Україні сніг та мокрий сніг, на півдні – сніг з дощем, часом посилення вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.

31 січня вдень та протягом 2 лютого у більшості областей без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Температура 31 січня впродовж доби 0-5° морозу, на півдні і сході – 0-5° тепла.

1-2 лютого зниження температури вночі до 4-10° морозу, у північній частині до 13° морозу, вдень до 0-6° морозу. На півдні і сході температура відчутно не зміниться: вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на лютий 2021 року. Температура очікується на 1,5-2 градуси вищою від середніх багаторічних значень.