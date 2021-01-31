Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна" (оновлено)
Російський олігарх Ротенберг назвав себе власником "палацу Путіна" (оновлено)
Юрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Новини компанійЮрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в атомній енергетиці
Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в атомній енергетиці
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Таллінн хоче відновити розслідування загибелі порома "Естонія", затонулого 26 років тому
Заборгованість українців за комуналку досягла 73 мільярдів гривень
Заборгованість українців за комуналку досягла 73 мільярдів гривень
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Суд зобов’язав знести самочинно збудований готель на Оболоні
Суд зобов’язав знести самочинно збудований готель на Оболоні
ГоловнаСуспільствоЖиття

У найближчі дві доби в Україні – сніг та мокрий сніг

Вітер посилиться до 15-20 м/с.

У найближчі дві доби в Україні – сніг та мокрий сніг
Фото: ukrinform.ua

У найближчі 2 доби в Україні сніг та мокрий сніг, на півдні – сніг з дощем, часом посилення вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.

31 січня вдень та протягом 2 лютого у більшості областей без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Температура 31 січня впродовж доби 0-5° морозу, на півдні і сході – 0-5° тепла.

1-2 лютого зниження температури вночі до 4-10° морозу, у північній частині до 13° морозу, вдень до 0-6° морозу. На півдні і сході температура відчутно не зміниться: вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на лютий 2021 року. Температура очікується на 1,5-2 градуси вищою від середніх багаторічних значень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також