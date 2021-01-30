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​Шестеро українських моряків звільнені з піратського полону в Нігерії, - Зеленський

Українців утримували у полоні півтора місяці.

​Шестеро українських моряків звільнені з піратського полону в Нігерії, - Зеленський
Судно "Stevia"
Фото: facebook.com/seafarersjournal

Шестеро українських моряків із судна "Stevia", яких у грудні захопили в полон пірати в Нігерії, звільнені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Іnstagram.

"Сьогодні були звільнені шестеро українських моряків - членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяці утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо їх якнайшвидшого повернення на батьківщину", - написав він.

Президент подякував українським дипломатам та всім, хто був причетний до звільнення українців.

Нагадаємо, 16 грудня минулого року у водах Гвінейської затоки озброєні пірати напали на судно "Stevia" (IMO 8107000, прапор Камеруну, рік побудови 1982) і взяли в заручники вісьмох членів екіпажу, серед яких - шестеро українців. Після захоплення моряків пірати зникли в невідомому напрямку.

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